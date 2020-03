Era salito in macchina per andare a trovare la fidanzata: un ragazzo di Roma è stato denunciato per violazione del decreto anti-coronavirus.

Continuano le denunce per violazione del decreto di contenimento del coronavirus: a Roma un ragazzo residente a via Tiberina ha provato ad arrivare a Pietralata per raggiungere la fidanzata. Quando gli agenti lo hanno fermato, però, si sarebbe giustificato spiegando che la ragazza le mancava troppo e voleva vederla. Un motivo non valido per effettuare uno spostamento. Con il nuovo Dpcm è possibile spostarsi in un comune diverso da quello di residenza solo per motivi di lavoro o salute.

Nella serata di domenica 22 marzo sono state 86 le denunce totali effettuate dagli agenti di Roma ai cittadini che non hanno rispettato le norme di contenimento. Un ragazzo di Roma, ad esempio, era partito con la macchina da via Toberina per raggiungere la fidanzata a Pietralata.

Durante il tragitto, però, sarebbe stato fermato e controllato. Di fronte agli agenti si sarebbe giustificando spiegando che la fidanzata le manca molto e voleva vederla. ma le regole purtroppo non fanno sconti a nessuno.

Un’altra donna è stata fermata in zona Appia Antica e si sarebbe giustificata dicendo che stava andando a fare la spesa ai Parioli. La signora è stata denunciata: da quanto si apprende, inoltre, con sé non aveva la patente. Un uomo di settant’anni, infine, fermato mentre passeggiava vicino a piazza di Spagna. il suo “giustificato” motivo era quello di comprare il giornale. L’uomo, però, è risultato residente a Colli Albani.