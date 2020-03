Grave incidente stradale nei pressi di Lecce: una 30enne è finita in una scarpata e ha perso la vita sul colpo.

Tragedia a Lecce, dove nella mattinata di lunedì 23 marzo 2020 una donna di 30 anni è morta in un incidente stradale. Per cause in via di accertamento la sua auto è finita in una scarpata ed è morta sul colpo, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

Incidente stradale a Lecce

Teatro dell’episodio è stata la periferia del capoluogo pugliese, in particolare la strada che dalla tangenziale conduce in direzione di via Vecchia Lizzanello. Laura Giuri, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua Lancia Y Elefantino per recarsi al lavoro quando ha improvvisamente sbandato. Ancora non è dato sapere il motivo: le prime ipotesi che sono state fatte è che abbia tentato di evitare un camion fermo ai margini della carreggiata.

L’impatto l’ha fatta scaraventare nel dislivello che costeggia la strada e la sua auto si è ritrovata dunque nella scarpata.

Immediato l’arrivo dei soccorsi chiamati dai passanti, giunti con una squadra di Vigili del Fuoco e un’ambulanza. I pompieri hanno estratto il corpo della giovane dall’abitacolo e gli operatori sanitari hanno cercato di rianimarla. Purtroppo per lei però non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi e il suo cuore ha smesso di battere sul posto.





Presenti anche gli agenti della polizia locale di Lecce che hanno isolato l’area ed eseguito i rilievi necessari. A loro spetterà il compito di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto insieme al medico legale. Una volta terminate le ispezioni, il corpo sarà riconsegnato alla famiglia.