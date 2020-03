Tragedia a Enna, dove un bimbo di 18 mesi è morto soffocato dopo aver ingoiato una pallina. Inutili i tentativi di soccorso.

Tragedia a Pietraperzia, in provincia di Enna: un bimbo di 18 mesi è morto soffocato dopo aver ingoiato accidentalmente una pallina nella serata di lunedì 23 marzo. Erano le 22 quando l’elisoccorso del 118 ha trasferito il piccolino in ospedale dopo l’allarme lanciato dai genitori. All’arrivo presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta il bimbo era già esanime, ma i medici hanno tentato comunque di salvarlo.

Attraverso le manovre di rianimazione, non hanno avuto alcun feedback da bambino, che purtroppo era deceduto. La pallina che aveva ingoiato, per cause ancora in fase di accertamento, si era attaccata alla trachea ostruendo le vie aeree e soffocando il bimbo.

L’episodio drammatico si è verificato intorno alle ore 22 di lunedì 23 marzo, ma le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica. Pare che il piccolo abbia ingoiato accidentalmente la pallina senza che i genitori si accorgessero. Di lì sarebbe iniziato il calvario. Una ventosa si sarebbe attaccata alla trachea e avrebbe ostruito il passaggio dell’ossigeno. In questo modo il piccolo è morto soffocato e nulla è stato possibile fare per salvarlo. la sua famiglia è rimasta sotto choc dopo quanto accaduto.