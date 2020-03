Un medico di Aosta, nonostante l'utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione, è risultato positivo al coronavirus.

Domenico Pone aveva denunciato l’inutilità delle “mascherine fazzoletto”, utili, a suo dire, “per l’igiene intima”: il medico di Aosta, infatti, è risultato positivo al coronavirus. In un video su Facebook, dopo aver denunciato la situazione, aveva provveduto a porgere le sue scuse. Ora si trova ricoverato in ospedale: le sue condizioni sarebbero peggiorate.

Domenico Pone aveva lamentato l’inutilità delle mascherine fazzoletto in un video su Facebook: “A te che hai avuto questa brillante idea hai firmato la nostra condanna a morte, approfittando del nostro senso del dovere, della nostra passione. Se ci riesci usale tu, per la tua igiene intima. Io preferisco lavorare senza”. Pochi giorni dopo, infatti, il medico era risultato positivo al coronavirus ed era stato ricoverato all’ospedale di Aosta.

Nonostante le accuse, però, l’urologo ha provveduto a porgere le sue scuse: l’Usl, infatti, aveva dichiarato che in quel modo aveva leso l’immagine dell’azienda sanitaria.

Pone, quindi, aveva definito “la circostanza come un suo sfogo personale che non doveva essere pubblicizzato ed elogiando l’attività svolta dalla sanità valdostana”. Le sue scuse, inoltre, sono ritenute dall’Usl “opportune in quanto, nelle emergenze, si rema tutti nella stessa direzione e, se ci sono dei problemi, li si affronta con i canali istituzionali a ciò deputati, non mettendo in cattiva luce il lavoro di chi si sta impegnando per proteggere la salute dei cittadini”.