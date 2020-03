Un neonato di tre mesi è risultato positivo al coronavirus a Caserta: il piccolino è stato ricoverato in ospedale.

Sono 133 in totale i casi di positività al coronavirus nel Casertano, 9 in più rispetto alla giornata di domenica. Nel bilancio, inoltre, rientrano anche 11 decessi e 3 guariti. A Succivo, da quanto si apprende, è stato registrato il più giovane contagiato della provincia di Caserta, si tratta di un neonato di tre mesi risultato positivo ai test per coronavirus.

Coronavirus Caserta, neonato positivo

Un neonato di tre mesi è risultato positivo ai test per coronavirus: è il più giovane tra i pazienti scoperti positivi al Covid-19 nella provincia. Non sarebbe in gravi condizioni, ma risulta attualmente ricoverato in ospedale e in isolamento. Il bilancio della provincia ha rivelato 133 casi di positività al coronavirus in totale, con un aumento di 9 unità rispetto a domenica 22 marzo.

Salgono anche i decessi, attualmente a 11, mentre i guariti sono 3 (bollettino del 23 marzo ore 18).

Nella città di Caserta, inoltre, sono state registrate altre tre positività: si tratta di due donne di 56 e 49 anni e di un 55enne. Mentre nel capoluogo sarebbero 14 i casi totali, tra i quali rientrano un bimbo di sei anni e due medici della locale azienda ospedaliera. Anche Santa Maria la Fossa registra tre casi per la prima volta, mentre una donna di 28 anni è risultata positiva a Teverola, un’altra a Santa Maria Capua Vetere, un 26enne a Portico di Caserta e un uomo di 44 anni a Cesa.