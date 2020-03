Coronavirus, guarita a 90 anni Albina Garioni

Albina Garioni ha 90 anni ed è guarita dal coronavirus. Una buona notizia di speranza in questo momento di preoccupazione.

Albina Garioni ha 90 anni ed è guarita dal coronavirus. Era ricoverata presso una casa di cura a Codogno, focolaio dell’epidemia, e soffriva di diverse patologie. Persino i medici si erano preparati al peggio. Ma grazie alla sua forza e perseveranza, Albina Garioni ha sconfitto il virus e, adesso, è preoccupata per la sua famiglia.

Coronavirus, nonna Albina guarita a 90 anni

Albina Garioni è ricoverata da tempo presso la casa di cura San Giorgio a Codogno, soffriva di diabete e artrite e da poco aveva subito un intervento per asportare un tumore benigno al cervello. La sua età e le patologie di cui soffre la rendevano un paziente a rischio. Per questo, quando i medici della casa di cura hanno verificato la positività del tampone e un edema polmonare in stato avanzato si sono preparati al peggio.

Il personale sanitario l’ha curata come poteva, con antibiotici, antipiretici e un po’ di ossigeno.

Dopo giorni di trattamento, però, la paziente 90enne ha iniziato a stare meglio, a mangiare e parlare come prima. La sua preoccupazione, adesso, è la salute della sua famiglia.





La testimonianza del nipote

Il nipote Emanuele racconta che quando sono stati chiamati dal personale sanitario per comunicare la positività della nonna, erano poco ottimisti. Ma poi il tempo li ha fatti ricredere. Il momento in cui hanno capito che la nonna 90enne era guarita dal coronavirus, è stato quando al telefono ha detto chiaramente che stava bene e, soprattutto, che adesso è lei ad essere preoccupata per loro.

Il papà di Emanuele, unico figlio di Albina Garioni, ha definito la paziente 90enne “un carro armato”.

E i fatti hanno dimostrato che questa immagine che le si addice perfettamente.