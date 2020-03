Milano, sospetto caso di Coronavirus su un uomo che ha cercato di uccidere la moglie a coltellate. Si attende l'esito del tampone.

A Milano, una donna è stata accoltellata da suo marito. L’uomo, di 48 anni, potrebbe avere il Coronavirus ed è stato trasportato al Policlinico per accertamenti. La lite è scoppiata in un appartamento di via Lorenteggio, ad allertare i Carabinieri del nucleo Radiomobile sono stati i vicini di casa, sentendo il baccano proveniente dall’abitazione.

Donna accoltellata a Milano

La tragedia si è consumata su più fronti: il tentato omicidio di una donna 43enne da parte del marito, alla quale è seguito un suo tentativo di suicidio e l’arresto con sospetto Coronavirus. L’uomo, infatti, riportava i sintomi di una polmonite.

Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell’Ordine, al culmine di una violenta discussione il marito avrebbe aggredito la vittima brandendo un coltello e colpendola al collo, per poi rivolgere l’arma verso di sé, ferendosi nel tentativo di tagliarsi la gola.

Sospetto Coronavirus per il marito

Nessuno dei due è rimasto gravemente leso, un’ambulanza ha scortato la donna al Niguarda di Milano con codice giallo.

Sull’uomo ora pende l’accusa di tentato omicidio e si attendono i risultati del tampone per Coronavirus. I Carabinieri che hanno partecipato all’arrestato, in forma precauzionale, sono sospesi dal servizio.

Un simile fatto di cronaca si è verificato anche in provincia di Padova, dove una donna è stata aggredita dal marito, che brandiva un martello. Ricoverata in ospedale, riporta gravi ferite al volto e un braccio rotto nel tentativo di parare i colpi inferti dall’uomo.