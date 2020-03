Mamma e figlia sono risultate positive al coronavirus a Pastena, vicino a Salerno: la ragazza, da quanto si apprende, era tornata da Bergamo.

Era tornata da Bergamo nel giorno del grande esodo da Nord a Sud: una ragazza avrebbe infettato la sua famiglia. Il padre, infatti, era stato ricoverato in ospedale qualche giorno prima, trasferito grazie a un’ambulanza dell’Humanitas. La figlia e la mamma, residenti a Pastena, invece, sono risultate positive al coronavirus qualche giorno dopo nella città di Salerno.

Aumentano i contagi anche in Campania: in particolare a Salerno mamma e figlia sono risultate positive ai test per coronavirus. La ragazza, inoltre, era rientrata da Bergamo nel momento in cui è stato registrato l’esodo da Nord a Sud. Era la notte tra l’8 e il 9 marzo quando ha iniziato a circolare la bozza del primo Dpcm che chiudeva la Lombardia e altre 14 province. Dopo il rientro a casa, il padre della giovane era risultato positivo ai test e dunque trasferito in ospedale.

Pochi giorni dopo, anche la mamma e la figlia, residente a Pastena, hanno contratto il virus e sono state accompagnate in ospedale con un’ambulanza dell’Humanitas.

La donna, come riportano i quotidiani locali, era stata trasferito presso l’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona lunedì 23 marzo. Per la figlia, invece, il tampone ha dato esito positivo, ma risulterebbe asintomatica.

Sono in corso gli opportuni accertamenti sui contatti e sugli ultimi spostamenti della giovane per realizzare eventuali altri tamponi e isolare le persone che hanno avuto contatti con la ragazza.