Il paese di Casnigo, in provincia di Bergamo, piange la perdita di don Giuseppe Berardelli, il parroco di 72 anni morto a causa del coronavirus. I problemi di salute per i quali era stato ricoverato in ospedale a Lovere si erano aggravati e ad essi si era aggiunto anche il Covid-19. Purtroppo, l’arciprete è scomparso nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 marzo.

La situazione, però, si è aggravata al punto che nella notte fra il 15 e il 16 marzo scorsi, il parroco è morto. Giuseppe era arciprete della parrocchia di San Giovanni Battista dal 2006.

Un operatore della casa di riposo San Giuseppe, come riporta il periodico Araberara, avrebbe raccontato una notizia non confermata da alcuna testata. Secondo quanto riferito, infatti, Giuseppe avrebbe rinunciato all’utilizzo di un respiratore a lui destinato per cederlo a una persona più giovane e con maggiori possibilità di sopravvivere. La comunità si sarebbe raccolta per garantire il respiratore al parroco, ma lui lo avrebbe ceduto. Notizia non confermata da alcuna fonte. “Don Giuseppe Berardelli è morto da prete – avrebbe detto l’operatore -. E mi commuove profondamente il fatto che lui, arciprete di Casnigo, vi abbia rinunciato di sua volontà per destinarlo a qualcuno più giovane di lui“.