Il maltempo torna in Italia e la neve arriva anche al Sud, imbiancando tetti e campi della Puglia.

Che il clima di marzo fosse assai poco prevedibile lo si era già intuito da un pezzo. Ma nessuno si sarebbe aspettato la neve alla fine del mese, soprattutto in Puglia, in una delle zone più calde e note per il bel tempo di tutta la penisola italiane.

Neve in Puglia a marzo

Così la primavera 2020, da poco iniziata, regala una spolverata di bianco su campi e strade del Sud Italia. Gli abitanti della Puglia si sono svegliati in un’atmosfera surreale: nella notte, la neve ha ricoperto tetti e campi. Dall’area che comprende i comuni del Foggiano, del Gargano fino ai Monti Dauni, includendo anche le aree più pianeggianti della Capitanata: l’inverno è arrivato un po’ in ritardo al Sud. Anche le città sono state imbiancate: Bari e i paesi della Murgia sono imbiancati.

Neve anche a Foggia, e nelle vicine città di Troia, Lucera e San Severo.

La neve inaspettata ha causato disagi lungo le vette più alte della provincia a Faeto, Alberona Monteleone di Puglia, dove si è raccolta in cumuli di oltre 10 centimetri. Neve anche nelle aree interne del Gargano: a San Marco in Lamis, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo. Piogge leggere, invece, sulla costa Garganica, con nevischio a Vieste e a Peschici.

In Puglia macchine spargisale

Per fronteggiare il maltempo si sono attivate le macchine spargisale, per mettere in sicurezza le zone innevate. La viabilità al momento è garantita in tutto il Foggiano grazie all’intervento dei mezzi spargisale lungo le strade dei Monti Dauni e nelle aree interne del Gargano. Nevicate più abbondanti si sono verificate in comuni interni come Locorotondo, Conversano. Intanto sui social spopolano le foto scattate alla neve marzolina, una sorpresa che nessuno si aspettava.