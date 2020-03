A Ostia è scoppiata una rissa mentre alcuni pazienti erano in fila per entrare dal dottore: un uomo si è accasciato, creando panico tra le persone.

Ai tempi del Coronavirus agitazione e tensione sono all’ordine del giorno. La paura aleggia indisturbata da Nord a Sud. Ci sono stati attimi di panico a Ostia, quando è scoppiata una rissa tra alcuni pazienti in fila per entrare dal dottore. Un uomo si è sentito male, accasciandosi a terra.

Ostia, rissa per entrare dal dottore

Andare dal proprio medico di base nelle settimane in cui incombe l’emergenza sanitaria è un incubo per molti pazienti. Il panico tra le persone è evidente: gli sguardi stizziti e la tanta distanza tra le persone ne sono una conferma. Evitare ogni contatto, assumendo le dovute precauzioni, come mascherina e guanti, è importante per diminuire il rischio di contagio, frenando così la diffusione del Coronavirus. Negli ultimi giorni è stato chiesto agli italiani uno sforzo in più.

Gli italiani devono restare in casa, uscendo solo per le esigenze più indispensabili: andare al supermercato, fare acquisti in farmacia o recarsi dal medico. Quest’ultima situazione, tuttavia, è diventata motivo di tensione tra molti pazienti, impauriti dal rischio di contagio.

Davanti ad uno studio medico in via delle Azzorre, a Ostia, gli animi si sono scaldati ed è scoppiata una rissa. A risentirne è stato un anziano. L’uomo, mentre era in fila per entrare nell’ambulatorio privato, si è accasciato a terra accusando un malore.





Ad accendere i malumori pare sia stato il mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte di alcuni pazienti. Qualcuno, stizzito e preoccupato, ha persino chiamato la polizia. A quel punto è scoppiata la rissa. L’anziano con indosso la mascherina, a causa di uno sbalzo di pressione, si è sentito male e si è accasciato a terra.

Subito portato in ambulatorio, si è ripreso dopo qualche minuto e non è stato necessario il ricovero in ospedale.