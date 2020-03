Suicidio nel comune romano di Albano Laziale, dove un ragazzo di 26 anni si è gettato dal quarto piano. Il giovane è morto sul colpo.

Il suicidio di un ragazzo di 26 anni ha sconvolto la comunità di Albano Laziale, comune della provincia di Roma.

Suicidio di un 26enne ad Albano Laziale

A soli 26 anni ha deciso di farla finita gettandosi dal quarto piano di un palazzo ad Albano Laziale, ai Castelli Romani. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: inutile l’arrivo dei soccorsi, il ventiseienne è morto sul colpo. Sul posto sono giunti tempestivamente anche i carabinieri, per accertarsi di quanto accaduto e confermare l’esatta dinamica dei fatti.

Il gesto estremo è stato compiuto nella serata di lunedì 23 marzo. Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il giovane era affetto da alcuni disturbi psichiatrici.

I suicidi in Italia

A inizio 2020 è stato stimato un calo dei suicidi nel nostro Paese, sebbene i numeri restino alti e preoccupanti.

Ancora oggi, infatti, ne avvengono oltre 10 ogni giorno: 4.689 persone si sono suicidiate nel 1996, venti anni dopo, nel 2016, lo hanno fatto 3.870.

Alla base di un fenomeno così complesso e delicato ci sono diversi fattori: “Non vi è solo la depressione, ma una cinquantina di fattori di rischio“. A dichiararlo è stato Massimo Cozza, direttore del Dipartimento Salute Mentale Asl Roma 2, alla luce dei dati dell’Annuario 2019 dell’Istat. I numeri, inoltre, mostrano che la tendenza a togliersi la vita cresce con l’età. È ancora il nord-est l’area con i livelli di mortalità più elevati. Si suicidano soprattutto gli uomini rispetto alle donne.





Nel 2016, anno più recente di rilevazione, in Italia si sono tolte la vita oltre 6 persone ogni 100 mila abitanti.

La diminuzione verificatasi negli anni, secondo Cozza, “si può collegare ad un complessivo miglioramento delle condizioni di vita”. Al contrario, “l’aumento temporaneo del trend tra il 2007 e il 2013 potrebbe essere stato collegato alla crisi economica”.