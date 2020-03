Dopo l'esito del test per il coronavirus, l'ex capo della Protezione Civile Giudo Bertolaso è stato ricoverato al San Raffaele di Milano.

L’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso è stato ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni al momento restano ignote, ma secondo indiscrezioni trapelate dal nosocomio lombardo sembra che non sia stato intubato. Si tratterebbe di un ricovero a scopo precauzionale, anche per via dell’età di Bertolaso (70 anni).

Bertolaso ricoverato a Milano

Il giorno precedente Bertolaso aveva comunicato tramite social l’esito del tampone. “Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese” scrive l’ex capo della Protezione Civile. Inizialmente l’attuale collaboratore del governatore Fontana non presentava alcun sintomo se non “qualche linea di febbre” e per questo aveva espresso il desiderio di “continuare a seguire i lavori dell’ospedale Fiera” e “coordierà i lavori nelle Marche”.

Lo stesso presidente della Regione Lombardia, in conferenza stampa, aveva confermato la volontà di continuare con i lavori per la realizzazione dei nuovi padiglioni di terapia intensiva.





Angelo Borrelli malato

Giornata nera per la Protezione Civile.

Nelle stesse ore, infatti, il Dipartimento ha informato tramite social che Angelo Borrelli presenta lievi “sintomi febbrili” che fanno pensare a un’infezione da coronavirus. A causa della sua indisposizione, la quotidiana conferenza delle 18, con cui il DPC diffonde il bollettino giornaliero, è stata annullata. Tutti gli aggiornamenti restano disponibili sulla mappa del Dipartimento.