Giulio Gallera ha fornito i dati ufficiali relativi al bilancio dei casi di coronavirus in Lombardia registrato fino a mercoledì 25 marzo 2020.

Regione Lombardia ha fornito il bilancio dei contagi da coronavirus aggiornato a mercoledì 25 marzo 2020. Il numero dei casi totali è pari a 32.346 con un aumento di 1.643 unità rispetto al giorno precedente, mentre quello dei deceduti è salito a 4.474, ovvero 296 in più di martedì 24.

Coronavirus in Lombardia: bilancio del 25 marzo

Si tratta di cifre in calo come sottolineato dallo stesso Giulio Gallera. Quanto ai dati relativo ai pazienti ricoverati, quelli con sintomi sono in totale 10.026 (+315) mentre quelli che necessitano della terapia intensiva 1.236, 42 in più del giorno prima.

Il rallentamento, ha sottolineato l’assessore, trova conferma anche dalla “voce della trincea, quella dei Pronto Soccorso. In riunione con i direttori delle Asst lombarde viene riportato che i numeri sono tutti in riduzione rispetto a settimana scorsa, sono scesi e proseguono in modo costante“.

Altro dato che Gallera ha voluto specificare è Codogno, per la seconda volta dall’inizio dell’epidemia, non ha registrato alcun nuovo caso. Un segno che le misure di contenimento hanno funzionato e uno spunto in più per continuare a rispettare le norme anti contagio.





Quanto al dato provinciale, il territorio più colpito rimane quello di Bergamo (7.072 casi) subito seguito da quello di Brescia (6.597 persone infette). La terza provincia con il maggior numero di contagi è Cremona (3.156), la quarta Lodi (1.884), la quinta Monza e Brianza (1.587) e la sesta Pavia (1.578). Le cifre di contagi di tutte le altre è inferiore alle 1.500 unità.