Secondo Lopalco, il coronavirus potrebbe intaccare anche il sistema nervoso centrale e nascondersi nel corpo per poi ricomparire in seguito.

L’ipotesi che il coronavirus potesse in qualche modo intaccare il sistema nervoso centrale era già balzata sul web da alcuni esperti: anche Pier Luigi Lopalco sostiene tale ipotesi. Il coordinatore dell’emergenza in Puglia sostiene infatti che il Covid-19 “potrebbe attaccare anche il sistema nervoso centrale”, mentre in “altri casi potrebbero presentarsi con sintomi intestinali”. Ai microfoni di Agorà, l’esperto avrebbe detto: “Non vorremmo che si tratti di un virus che si nasconde nel corpo e torna a distanza di mesi con infezioni endogene”.

Coronavirus, attacca sistema nervoso centrale?

Non sono ancora chiari gli effetti del coronavirus sul sistema nervoso, ma certo potrebbe esserci un impatto da non sottovalutare. Come delineato da studiosi stranieri, anche Pier Luigi Lopalco porta la sua esperienza negli studi di La7.

Intervenuto in diretta ad Agorà, programma di approfondimento del mattino in onda su Rai 3, il coordinatore dell’emergenza in Puglia ha delineato uno scenario preoccupante.

“Il coronavirus – sostiene – potrebbe attaccare anche il sistema nervoso centrale, altri casi potrebbero presentarsi con sintomi intestinali”. Ma non finisce qui. Lopalco ha anche aggiunto: “Non vorremmo che si tratti di un virus che si nasconde nel corpo e torna a distanza di mesi con infezioni endogene“. Questo potrebbe confermare alcuni contagi di ritorno registrati ad esempio in Cina.