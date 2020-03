A Fermo un professore 58enne è morto mentre stava tenendo una lezione online ai suoi studenti, che hanno chiamato i soccorsi.

A Fermo un professore 58enne è morto mentre stava tenendo una lezione online ai suoi studenti. Dopo solo pochi colpi di tosse, l’uomo è scomparso dietro la tenda di casa e non è più apparso davanti alla telecamera.

Professore morto durante lezione online

A Sant’Elpidio a Mare (provincia di Fermo), è venuto mancare Fabrizio Borgi, 58 docente di professione. L’uomo stava tenendo una lezione online ai suoi studenti, come da prassi in queste settimane in cui tutti gli atenei e e scuole italiane si sono chiuse per via dell’emergenza coronavirus, ma un infarto lo ha stroncato, davanti ai suoi studenti, visibilmente sconvolti dall’accaduto e che subito hanno chiamato i soccorsi.

Secondo quanto testimoniato dagli alunni, il professore si era assentato dalla lezione. In un primo momento hanno creduto che si fosse allontanato per una chiamata o per sbrigare qualche faccenda urgente in casa. Poi, però, hanno sentito il professore tossire due volte, per poi sparire dietro a una tenda, senza più proferire parola.

Dopo pochi minuti, gli studenti, preoccupati per il silenzio anomalo, hanno deciso di agire, chiamando i soccorsi. L’uomo lascia la moglie e una figlia.

Coronavirus nelle Marche

Per quanto riguarda la situazione coronavirus nella regione Marche, gli ultimi numeri parlano di altri 32 decessi in un giorno, per un totale di 283 decessi fino ad ora, compreso un neonato. Dati che per il momento sono in linea con l’andamento generale nelle regioni del centro, ma che continueranno a essere monitorati per evitare che la situazione degeneri ulteriormente come in Lombardia e nel resto del Nord Italia.