Antonino Bella, dell'Iss, ha rivelato che chi ad oggi accusa i sintomi tipici influenzali è più facile che sia positivo al coronavirus.

“I virus stagionali sono in calo, ma in Lombardia l’incidenza di casi con febbre e tosse è al 6,7%”, lo ha detto Antonino Bella, padre della rete di sorveglianza Influnet dell’Iss. Secondo Bella, inoltre, chi in questo periodo presenta i sintomi più volte descritti è più facile che abbia contratto il coronavirus che non una semplice influenza. Non appena arrivano i tamponi, infatti, “il risultato nel 90% dei casi è negativo: i pazienti non hanno l’influenza. Da qualche settimana viene fatta, però, anche l’analisi incrociata sulla possibile presenza del Covid-19 – ha confessato Bella -. Qui gli esami risultano positivi”.

Coronavirus: Bella sui sintoni influenzali

Non è semplice distinguere i sintomi influenzali da quelli legati al coronavirus, ma secondo Antonino Bella in questo periodo è molto più semplice contrarre il Covid-19 che non l’influenza.

Come ha rivelato l’esperto al Corriere, appunto, “gli ultimi dati di Influnet dicono che l’influenza è in calo”. I sistemi e le analisi rivelerebbero “le percentuali di quanti abitanti su mille nelle rispettive Regioni hanno sintomi da sindrome simil-influenzale”. A tutti viene poi effettuato anche un tampone per Covid, cercando di incrociare la presenza dei due virus.

“Le Regioni a più alta circolazione di Covid-19 – ha spiegato ancora Bella – sulla base dei tamponi effettuati sono quasi sempre le stesse in cui Influnet rileva anche percentuali anomale di casi d’influenza”. Questo significa “che non si tratta più di sindromi influenzali ma di casi di coronavirus che non vengono rilevati dai test Covid-19”.