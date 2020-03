Il governo starebbe pensando a di corsi di recupero a settembre per ovviare alla perdita di mesi di lezioni in presenza a causa del coronavirus.

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina si è nuovamente espresso sulla chiusura delle scuole resasi necessaria a causa dell’epidemia di coronavirus: come sempre si è mostrata molto cauta sulla data di fine del provvedimento e non ha escluso la possibilità di effettuare corsi di recupero a settembre.

Coronavirus: corsi di recupero a settembre

Si tratterebbe di una soluzione che si va ad aggiungere a quella della didattica online per evitare che gli studenti perdano l’anno scolastico e rimangano indietro. Posto che ad aprile non si tornerà sicuramente nella aule scolastiche, se si rientrasse a maggio i docenti potrebbero iniziare a svolgere corsi pomeridiani per compensare la parte di programma non eseguita online.

Questi potrebbero poi proseguire anche a settembre sulla stessa linea di quanto avveniva negli scorsi anni per il recupero dei debiti formativi.

La didattica a distanza, laddove i docenti diano la disponibilità, potrebbe poi andare avanti durante l’estate offrendo inoltre agli studenti materiali online per approfondire lo studio.





A richiedere che la modalità si estenda anche ai mesi estivi è stato Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Roma e del Lazio. Per la didattica a distanza il ministero dell’Istruzione ha già investito 85 milioni, a cui se ne aggiungeranno altri 8,2 per sostenere il lavoro dei docenti. Ovviamente il discorso non varrebbe per gli studenti che si preparano all’esame di maturità, per il quale sembra in via di valutazione l’ipotesi di avere una commissione tutta interna. Non vi sono invece notizie ufficiali riguardo le singole prove. .