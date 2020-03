L'assessore Gallera spiega perché Bertolaso, risultato positivo al coronavirus, è stato ricoverato al San Raffaele.

Il super commissario straordinario Guido Bertolaso, chiamato da Attilio Fontana in Lombardia per la lotta al coronavirus è risultato positivo al Covid-19 e al momento è ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. Si parla di condizioni discrete che suscitavano però qualche dubbio per via del fatto che in questa situazione di estrema emergenza chi ha un stato di salute non preoccupante non viene solitamente trattenuto presso le strutture ospedaliere, ma mandato in isolamento nella sua abitazione. A far chiarezza sulla situazione ci ha pensato Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, durante il suo intervento ad Agorà su Rai 3. “Bertolaso sta bene, benissimo. È stato ricoverato all’ospedale San Raffaele in via precauzionale – ha detto Gallera – a Milano non ha un appartamento, era collocato in un luogo non idoneo per l’isolamento.

Per questo è stato portato al San Raffaele”.

Coronavirus, Bertolaso ricoverato

Questioni di natura logistica sarebbero dunque alla base del ricovero del super commissario che, neanche in questa sua difficile situazione personale, viene descritto come intenzionato ad abbandonare la sfida per cui era stato chiamato: “Sta bene, anche troppo – ha aggiunto l’assessore al Welfare – nel senso che chiama, dispone, agisce“.





Chiarezza è stata dunque fatta sulla condizione di salute di Bertolaso che in prima persona si era dimostrato lucido quando sulla pagina Facebook aveva annunciato la sua positività con un post in cui diceva: “Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento.

Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia”.