La quarantena, seguendo il modello dell'Hubei, potrebbe terminare in 62 giorni e lasciare l'Italia libera da coronavirus il 12 maggio.

L’Hubei ha terminato il periodo di quarantena il 24 marzo scorso, dopo 62 giorni di isolamento, mentre Wuhan riapre il prossimo 8 aprile dopo aver trascorso una quarantena di 76 giorni. Stando all’Italia, invece, il coronavirus registra ancora numero troppo alti, ma se seguissimo il modello cinese potremmo uscire dalla quarantena il 12 maggio. Non si possono prevedere date certe sulla fine dell’epidemia, in quanto tutto dipende dal comportamento dei singoli. Ma sono possibile alcune ipotesi sul ritorno alla normalità.

Coronavirus Italia, quando finisce quarantena?

La quarantena in Italia potrebbe protrarsi ben oltre il 3 aprile, questo sembra ormai scontato, mentre ciò che rimane incerto è la data in cui tutto potrebbe terminare. Sono trascorsi 76 giorni dall’inizio delle “più grande quarantena mai applicata al mondo”, quella di Wuhan: dal 23 gennaio all’8 aprile.

per l’Hubei, invece, il periodo di isolamento è terminato il 24 marzo, dopo 62 giorni.

Stando a questi modelli, per l’Italia potrebbe aprirsi uno spiraglio, nonostante le marcate differenze tra i due Paesi. Premettendo che non esiste una data certa di ritorno alla normalità, sono possibili alcune ipotesi. L’Hubei vanta 58,5 milioni di abitanti, molto vicini ai 60,48 milioni che invece registra l’Italia. Inoltre, in Italia l’epicentro maggiore del focolaio è stata la Lombardia, una regione con 10 milioni di abitanti. Similmente, Wuhan ne registra 11 milioni. Infine, le due zone sono tra le più colpite al mondo per numero di contagi e numero di morti, nonostante abbiano adottato misure ben diverse per fronteggiare l’emergenza.





Per l’Italia, dunque, se il ritmo riproducesse quello cinese, il ritorno alla normalità potrebbe avvenire il 12 maggio (la quarantena è iniziata il 9 marzo).

Per la Lombardia, invece, occorrerebbe attendere il 26 maggio, dopo 76 giorni di isolamento (come Wuhan).