Il governatore Fontana ha annunciato un aumento dei contagi in Lombardia: "Sono 2500, dobbiamo capire se è un l'inizio di un trend".

Dopo il leggero calo del numero dei contagi da coronavirus dei giorni precedenti, nella giornata del 26 marzo 2020 le cifre della Lombardia hanno subito un aumento: a dirlo è stato il governatore Attilio Fontana in conferenza stampa.

Coronavirus in Lombardia: aumento dei contagi

Nell’attesa che l’assessore Giulio Gallera comunichi i dati ufficiali, il Presidente ha preannunciato che si tratterebbe di circa 2500 nuovi contagiati. Un numero di quasi mille unità superiore rispetto a quello registrato il giorno precedente che era pari a 1.643.

Queste le sue parole: “I numeri purtroppo non sono molto belli, il numero dei contagiati è aumentato un po’ troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi. Dovremo valutare se è un fatto eccezionale determinato da qualche episodio particolare o se è un trend in aumento“.

Non ha poi mancato di negare la sua preoccupazione pur lasciando ai tecnici le valutazioni nel merito. A chi gli ha chiesto se si può parlare di un nuovo picco, ha infatti risposto di attendere le analisi di chi ne ha competenza.





Si attendono quindi le dichiarazioni dell’assessore al Welfare per capire se il dato comprende anche, come già successo, persone diagnosticate positive il giorno prima ma che non erano ancora state registrate nel bilancio o se si tratta di un vero e proprio incremento. In tal caso “sarebbe imbarazzante” soprattutto dopo oltre due settimane di isolamento. Perché ciò vorrebbe dire che le misure di contenimento non stanno funzionando come dovrebbero.