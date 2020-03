Il sindaco di Misano lancia un allarme: a causa del coronavirus molte famiglie sono state decimate: "I dati ufficiali sono sbagliati".

Daisy Pirovano, il sindaco di Misano, in provincia di Bergamo, lancia un allarme: molte persone muoiono per coronavirus in casa e non vengono inserite nei bollettini della Protezione Civile. “I dati ufficiali – dunque – sono sbagliati”. La situazione sta diventando estremamente drammatica in Lombardia e purtroppo gli ospedali non riescono ad accogliere tutti i malati. Intervistata da Coffee Break su La7, Daisy descrive la situazione attuale.

Coronavirus, il sindaco di Misano

Un medico aveva lanciato l’allarme ancora dal 22 febbraio, ma la sua voce non è stata ascoltata. Il coronavirus a Bergamo sta mietendo centinaia di vittime e molte famiglie hanno perso i loro cari. Il sindaco di Misano, nella bergamasca, ha descritto il drammatico scenario che sta portando il coronavirus. “Ci sono stati grandi ritardi – ha confessato Daisy Pirovano, la prima cittadina di Misano -, lavoriamo in rete con tutti i sindaci per ovviare le lentezze dello Stato.

Abbiamo anticipato la chiusura dei negozi convincendo la gente e le fabbriche”.

Ai microfoni di La7, inoltre, la sindaca e senatrice leghista aggiunge: “I dati ufficiali non corrispondono al numero dei decessi. Qui abbiamo famiglie decimate“. Sono affermazioni drammatiche, che causano sofferenza a chiunque le ascolti. Soltanto provando a immaginare il dolore di queste persone è possibile capire, in una piccolissima parte, quello che sta accadendo a Bergamo. Infine, Pirovano conclude ricordando che, ad oggi, “il nostro motto è salviamoci da soli“.