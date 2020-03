Guarisce all'età di 101 anni e viene dimesso dall'ospedale dopo pochi giorni di ricovero. È successo a un paziente dell'ospedale Infermi di Rimini.

Guarisce dal Coronavirus all’età di 101 anni e in pochi giorni viene dimesso dall’ospedale. È successo all’ospedale Infermi di Rimini, dove un uomo ultracentenario è sopravvissuto al Covid-19. Dopo solo una settimana dal ricovero, l’anziano signor P. è potuto tornare a casa con la sua famiglia.

Coronavirus, uomo guarisce a 101 anni

È sopravvissuto alla Seconda guerra mondiale e ora ha sconfitto il Coronavirus. Il signor P. è nato nel 1919 e dopo aver vissuto 101 anni di storia probabilmente non si sarebbe immaginato una situazione come quella attuale. Ma alla sua veneranda età, l’ultracentenario è guarito dal Covid-19. Era stato ricoverato circa una settimana prima all’ospedale Infermi di Rimini in quanto positivo al tampone. Ma dopo solo pochi giorni il signor P. è stato dimesso ed è potuto tornare a casa con la famiglia.

A dare la notizia è stato lo stesso vicesindaco della città, Gloria Lisi.

“In pochi giorni è diventato la storia anche per i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario”, ha raccontato la donna. “Una speranza per il futuro di tutti noi nel corpo di una persona ultracentenaria, quando le cronache tristi di queste settimane raccontano meccanicamente ogni giorno di un virus che si accanisce soprattutto sugli anziani. E ce l’ha fatta. Il signor P. ce l’ha fatta. La famiglia lo ha riportato a casa ieri sera. Ad insegnarci che neanche a 101 anni il futuro è scritto”.

Un simbolo di speranza

La storia del signor P. è un segno di speranza, come ha ribadito la vicesindaco Lisi, che ha aggiunto: “È nei tempi più cupi che certe storie assumono significati più ampi del semplice racconto dei fatti. Diventano simboli. Di commozione o di sprone ma comunque narrazioni in cui riconoscersi, che si depositano nella memoria collettiva”.





Il paziente guarito a Rimini è probabilmente il soggetto più anziano dimesso da un ospedale italiano dopo aver contratto il Covid-19.

Di poche settimane prima è la notizia di un altro uomo di 101 anni guarito dal Coronavirus, questa volta in Cina.