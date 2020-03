Coronavirus, la virologa Capua è ottimista: “I contagi continueranno a calare”

Buone notizie dalla virologa Ilaria Capua: guardando agli ultimi trend del contagio in Italia pare che le misure del governo stiano funzionando.

La virologa Ilaria Capua guarda con ottimismo i dati sul coronavirus in Italia degli ultimi giorni: “I nuovi casi – ha detto – sono riconducibili a contagi di 10-15 giorni fa”. Per questo motivo si è dichiarato “cautamente ottimista per l’Italia“. Le misure del governo per fronteggiare l’emergenza dovrebbero dare i loro frutti già dai prossimi giorni e la speranza, per tutti, è che il Paese ne possa uscire il più presto possibile.

“Sono cautamente ottimista per l’Italia“, queste sono le parole della virologa Ilaria Capua guardando ai dati dei bollettini degli ultimi giorni. “La situazione mi fa ben sperare – ha aggiunto -, perché il nostro Paese per il quarto giorno consecutivo ha registrato un calo nei contagi da Covid-19″. La direttrice della One Health Center of Excellence all’Università della Florida, in diretta sul Tg1, ha detto ancora: “I nuovi casi che stanno emergendo oggi (mercoledì 25 marzo), sono contagi avvenuti 10-15 giorni fa e che stanno emergendo a seguito del periodo d’incubazione”.

E poi: “Se le misure di contenimento hanno avuto l’effetto desiderato questo trend dovrebbe fortificarsi nei prossimi giorni“. Dello stesso parere, ma limitatamente al territorio lombardo, è anche il governatore Attilio Fontana. Per contenere il contagio, comunque, le priorità rimangono “fare tamponi a medici, infermieri e operatori sanitari”.

Gli ultimi dati riportati nel bollettino di mercoledì 25 marzo rivelavano 74.386 contagiati, di cui 9.362 guariti e 7.503 morti. Tra i contagiati, inoltre, 30.920 persone si trovano in isolamento domiciliare, mentre altre 23.112 si trovano in ospedale e infine 3.489 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Il numero totale dei tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia è di 324.445.