DAS in Azienda: la nuova soluzione assicurativa più efficace e più innovativa.

DAS in Azienda rappresenta una nuova forma di assicurazione in materia legale proposta da DAS ed indirizzata a tutte le imprese per fronteggiare le varie situazioni di rischio.

Il motto dell’azienda è il seguente: “Ti proteggiamo da ogni rischio legato alla tua attività. Puoi dedicarti al tuo lavoro senza preoccuparti degli imprevisti legali. Pensiamo noi ad ogni cosa, tutelando il titolare, ma anche i soci, i dipendenti e i collaboratori”.

Le sfide di DAS

I rischi che un’azienda oggi si trova a fronteggiare sono tantissimi e tale polizza assicurazione azienda è in grado di proteggere non solo l’azienda come persona giuridica, ma anche i dipendenti, gli stagisti, i praticanti e familiari collaboratori, con un massimale fino a 100000 euro per ciascun sinistro.

La soluzione che DAS in Azienda propone vuole anche rispondere a tutti gli svantaggi e gli impedimenti dovuti ai tempi lunghi della burocrazia, alle incertezze sempre più dettate dal contesto competitivo in cui ci trovaimo ad operare, e a tutti i costi eccessivamente gravosi che le aziende, da sole, si troverebbero a sostenere.

Cosa offre DAS: i pacchetti

È prevista la possibilità di avere un pacchetto base che copre il mondo penale, i casi di patteggiamento nei procedimenti penali dolosi e che prevede una tutela per opposizione alle sanzioni amministrative.

Vi è, inolte, la possibilità di fare delle estensioni attraverso garanzie opzionali per andare maggiormente incontro alle esigenze specifiche delle singole imprese. Alcune imprese possono esigere una tutela per danni extracontrattuali subiti e causati in tutti i casi di inoperatività o di mancanza di una polizza di RC. Oppure altre imprese vogliono una maggiore tutela in materia di proprietà intellettuale e quindi tutto quello che riguarda opere dell’ingegno, brevetti, marchi e concorrenza sleale. Oppure la necessità di introdurre soluzioni in tutti i casi di vertenze contrattuali con clienti, dipendenti o anche fornitori, o in tutti i casi di controversie a seguito di azioni di enti previdenziali ed assistenziali. A queste ultime si aggiunge un supporto in casi di sanzioni tributarie particolari.

DAS in Azienda propone anche dei pacchetti ad hoc per coprire delle particolari perdite di natura pecuniaria relative ad eventi del mondo cyber: come la predispozione di un piano di rimedio di un Data Breach, consistente nella violazione di sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la divulgazione non autorizzata, la modifica o persino l’accesso ai dati personali trasmessi e trattati. Il tutto vale sia nel caso illecito sia nel caso accidentale. Qui DAS interviene attraverso la fornitura di servizi consulenziali che permettono di rivedere e migliorare l’informativa sul trattamento della privacy, quella dei dati personali dei siti e quella delle applicazioni web aziendali, e infini anche la policy relativa ai cookie. Oppure un altro evento cyber da segnalare che troppo spesso capita alla comunità del web consiste nella pubblicazione di contenuti che danneggiano la reputazione pubblica e ciò a seguito di un furto di identità o di un attacco al sistema informatico. In un caso del genere, DAS aiuta in suo cliente, oltre che con la copertuna delle spese, anche attraverso il mettere in contatto con una struttura specializzata nella neutralizzazione dei contenuti digitali.

Infine DAS offre a tutti i suoi clienti l’accesso alla consulenza legale tramite una una piattaforma telefonica “ConsulDAS” allo scopo di ottenere in maniera immediata un riscontro esterno per quanto concerne la propria posizione normativa e per avere una risposta veloce sul come far fronte a delle particolari circostanze nel modo più indicato e proficuo possibile.