A Metaponto un bimbo di 3 anni si è allontanato da casa ed è scomparso: sono in corso le ricerche di Vigili del Fuoco e Polizia.

Ore di apprensione a Metaponto, comune in provincia di Matera, dove un bimbo di soli 3 anni è scomparso nella mattinata di venerdì 27 marzo 2020. I soccorritori e le forze dell’ordine stanno eseguendo le ricerche nel territorio circostante alla sua abitazione.

Bimbo scomparso a Metaponto

Il bimbo, figlio di una coppia di imprenditore agricolo del posto, si sarebbe infatti allontanato dal suo domicilio situato in contrada Marinella intorno alle 11. Forse per un attimo di distrazione dei familiari, sarebbe uscito dalla porta e quando i genitori si sono accorti della sua assenza era ormai troppo tardi per trovarlo nei paraggi. La madre ha dunque dato l’allarme ai Carabinieri che, giunti subito sul posto, hanno iniziato a cercarlo.

Nelle operazioni sono coinvolti, oltre ai militari, anche la Polizia e i Vigili del Fuoco.

Questi ultimi sono presenti con una squadra di circa 15 uomini e hanno iniziato a scandagliare l’area vicino al fiume Bradano e ad alcuni canali di bonifica con l’aiuto dei sommozzatori. La casa in cui abita con i genitori è infatti situata a poca distanza dai corsi d’acqua.





Per agevolare le ricerche si sta utilizzando anche un elicottero che monitora l’area dall’alto e può facilitare l’identificazione del piccolo. Interrogata dai cronisti, la caserma Pisticci che ha la competenza sul luogo dove è avvenuta la scomparsa non ha però voluto fornire alcuna informazione. “Non siamo autorizzati a dare notizie, non possiamo dire niente di più di ciò che già noto“, avrebbero affermato. Resta ora da attendere comunicazioni ufficiali in merito ai risultati dell’operazione.