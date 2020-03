È questo l’allarme lanciato da Confartigianato Imprese Sardegna in piena emergenza coronavirus troppi abusivi a domicilio anche per le unghie.

Numerosi acconciatori, estetisti e operatori della pedicure e manicure per le unghie continuano a lavorare abusivi a domicilio ignorando le norme in merito all’emergenza coronavirus in Sardegna. L’allarme è lanciato dalla Confartigianato Imprese Sardegna: “Tutelare la propria e l‘altrui salute”.

In Sardegna secondo i dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su fonte ISTAT e MEF del 2019, ci sono 3.384 imprese nel settore dei Servizi di acconciatura e altri trattamenti estetici. Di queste, 2.886 sono imprese artigianali che offrono i servizi attraverso i 5.124 specializzati.

Nell’ultimo periodo, nonostante l’emergenza coronavirus, numerosi addetti continuano a lavorare a domicilio. “In questo momento in cui le attività devono rimanere chiuse – spiega Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – è sconcertante come certe persone si rivolgano clandestinamente ad abusivi e irregolari, che non esitiamo a definire criminali e che devono essere puntiti severamente insieme a chi li utilizza.

Confartigianato Imprese Sardegna per contrastare queste attività ha deciso di lanciare la campagna social di “vicinanza alla clientela e di attenzione verso l’abusivismo, oggi ancora più pericoloso”. “Il nostro appello – continua Matzutzi – è quello di tutelare la propria e l‘altrui salute, rispettando alla lettera quanto disposto per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e quindi non uscire e non ricevere in casa operatori abusivi. Presto i vostri acconciatori e il vostro estetista vi accoglieranno offrendovi tutta la sicurezza e la cura di sempre”.