Nella sede della Protezione Civile il punto sui nuovi casi di coronavirus: con i numeri di venerdì 27 marzo 2020 l'Italia ha superato la Cina.

Il commissario straordinario nominato da Conte per gestire l’emergenza coronavirus ha fornito il bilancio aggiornato a venerdì 27 marzo 2020. Il numero delle persone diagnosticate positive è pari a 5.959, i decessi sono 969 e i guariti del giorno 589. I casi attualmente positivi in più rispetto al giorno precedente sono quindi 4.401. Con questi numeri l’Italia ha ufficialmente superato la Cina per numeri di contagi ed è seconda soltanto agli Stati Uniti.

Coronavirus: bilancio del 27 marzo 2020

Dai dati si evince che rispetto a giovedì 26 marzo si è avuta una lieve diminuzione dei nuovi diagnosticati positivi che da 6.153 è sceso a 5.959. Un calo si è verificato anche nell’incremento degli attualmente infetti che il giorno prima era pari a 4.493 unità mentre attualmente è di 4.401.

La cifra dei morti è però notevolmente aumentata ed è la più alta registrata dall’inizio dell’epidemia.

Con 919 vittime in più (50 sono riferite al 26 marzo) il loro numero sale complessivamente a 9.134 e rimane il più alto del mondo. Resta comunque inferiore a quello dei guariti che è pari a 10.950. Contando che in totale i casi diagnosticati positivi dall’inizio dell’epidemia sono 86.498, sottraendo morti e guariti otteniamo 66.414 che rappresenta la cifra dei casi attualmente infetti in Italia.





Questa la tabella contenente tutti i dati regione per regione:

Come si evince, delle persone attualmente positive 26.029 sono ricoverate con sintomi, 3.732 si trovano nei reparti di terapia intensiva e 36.653, ovvero più della metà, sono in isolamento domiciliare.