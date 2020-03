I numeri relativi a morti e contagiati presenti in Lombardia salgono rispettivamente a 5.402 e a 37.298.

Come di consueto, Reuters ha anticipato i dati relativi ai nuovi contagi di coronavirus presenti in Lombardia in data 27 marzo 2020. Le nuove persone diagnosticate positive sono pari a 2.409 mentre i decessi giornalieri a 541. Il totale dei contagi sale dunque a 37.298, un numero con il quale l’Italia supera quelli riscontrati in Cina, luogo da cui l’epidemia ha avuto origine.

Coronavirus in Lombardia: il bilancio del 27 marzo

Se rispetto al giorno precedente, quando i casi positivi in più ammontavano a 2.543, c’è stata una diminuzione dei contagi, i morti sono aumentati di 154 unità. Giovedì 26 marzo 2020 i decessi contati nella Regione erano infatti pari a 387.

Poche ore prima il Presidente Attilio Fontana aveva annunciato che i contagi erano in discesa e che il maggior numero di positività riscontrato rispetto ai giorni precedenti era dovuto all’aumento dei tamponi effettuati.

L’Istituto Superiore di Sanità prevede le analisi anche in presenza di un solo sintomo. “Non bisogna abbassare la guardia, i sacrifici portano risultati“, aveva assicurato. Aveva poi affermato che intanto i lavori per l’ospedale in Fiera a Milano proseguono e ciò che ne uscirà “sarà accorpato al Policlinico e ne diventerà una sorta di reparto“.





Si attendono ora le parole dell’assessore al Welfare Gallera per avere maggiori informazioni sui dati provinciali dei contagi. Il consueto aggiornamento è previsto per le 17:30, così come quello della Protezione Civile che oggi si terrà mezz’ora prima del solito.