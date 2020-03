Coronavirus Lombardia, Grossi sui contagi: “Conta il trend, non il singolo giorno”

Paolo Grossi analizza i dati relativi ai contagi e ai morti per coronavirus in Lombardia: ci sono due fattori principali che influenzano la curva.

Paolo Grossi, professore di Malattie infettive all’Università dell’Insubria di Varese, ha analizzato il numero dei contagi da coronavirus in Lombardia e il loro andamento nei diversi giorni. Quello che conta, secondo il professore, non è il singolo giorno, ma il trend. Ce cosa quindi è responsabile e influenza la curva? Dopo quattro giorni nei quali è stato registrato un calo nel numero di persone positive e anche nei morti, i numeri sono tornati a salire. Che cosa significa?

Coronavirus Lombardia, Grossi sui contagi

Sono due i principali fattori che incidono sulla curva dei contagi: “la quantità di tamponi effettuati day by day e, soprattutto, il lavoro dei laboratori di analisi che, per i motivi più svariati, possono esaminarne di più una volta rispetto all’altra”. Così il professore Paolo Grossi si esprime commentando i dati sul numero di contagi da coronavirus registrati in Lombardia.

Dopo un trend in calo per quattro gironi consecutivi, i dati tornano a salire.

Potrebbe essere utile a tal fine effettuare uno screening di massa? Secondo il professor,e intervistato dal Corriere, “il tampone può essere negativo un giorno e positivo quello successivo perché il virus semplicemente era ancora in incubazione. Ciò potrebbe dare false sicurezze, mentre è importante che tutti restino a casa a prescindere. È l’unica vera soluzione per contrastare la diffusione del virus”.





Infine, sulla comunicazione del bollettino quotidiano, Grossi approva: “Io trovo corretto che le autorità li comunichino in modo trasparente giorno per giorno. Dopodiché la popolazione deve capire che i risultati di un singolo giorno non sono significativi”.