Il numero dei medici morti in Italia causa del coronavirus sale a 45: i loro nomi e la loro storia.

Stando alle ultime notizie ufficiali diffuse in data 27 marzo, sarebbe arrivato a 44 il numero dei medici morti per coronavirus in Italia. É uno degli elementi più drammatici di quest’epidemia, il contagio e la morte di persone che non hanno fatto altro che il loro dovere, spesso andando anche ben oltre quello che solitamente viene chiesto loro di fare.

Coronavirus, i 45 medici morti

“Non possiamo più permettere che i nostri medici, i nostri operatori sanitari, siano mandati a combattere a mani nude contro il virus – ha detto Filippo Anelli presidente della FNOMCeO la Federazione nazionale dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri – È una lotta impari, che fa male a noi, fa male ai cittadini, fa male al paese”. É proprio dal sito della Federazione che giornalmente viene comunicato il numero di medici che purtroppo non sono sopravvissuti all’emergenza sanitari.

Chi erano queste persone? Che percorso professionale avevano avuto? Proviamo a ricostruire le loro storie.

Roberto Stella

Roberto Stella era il responsabile dell’Area Formazione della FNOMCeO e presidente dell’OMCeO di Varese.Aveva 67 anni.

Marcello Natali

Era Segretario Fimmg di Lodi. Esercitava come Medico di Medicina Generale a Codogno e nei comuni vicini, primi focolai in Italia. Era originario di Bologna e aveva 57 anni.

Ivano Vezzulli

Medico di Medicina Generale nel lodigiano. Era il medico della cooperativa per disabili “Amicizia” di Codogno, ma anche nella squadra giovanile del Piacenza Calcio. Aveva 61 anni.

Mario Giovita

Medico di Medicina Generale della provincia di Bergamo, ma originario di Catania. Aveva 65 anni.

Raffaele Giura

Primario di pneumologia a Como

Piero Lucarelli

Anestesista di Bergamo. Aveva 74 anni.

Carlo Zavaritt

Pediatra e neuropsichiatra infantile ed ex assessore di Bergamo. Aveva 80 anni.

Giuseppe Borghi

Medico di Medicinica Generale a Casalpusterlengo – Lodi.

Aveva 64 anni.

Andrea Carli

Medico di Medicina Generale di Lodi. Aveva 70 anni.

Gabriele Lombardi

Odontroiatra di Brescia. Aveva 69 anni.

Chiara Filipponi

Anestesista di Portogruaro, deceduta però a causa di una malattia allo stadio terminale.

Giuseppe Finzi

Ematologo e docente a contratto di Malattie vascolari all’Università di Parma. Aveva 62 anni.

Luigi Frusciante

Medico di medicina generale. Era andato in pensione l’anno scorso, era di Como e aveva 71 anni.

Giuseppe Lanati

Pneumologo di Como di 73 anni

Antonino Buttafuoco

Medico di base di Bergamo, deceduto a 66 anni.

Rosario Lupo

Medico legale di Bergamo. Aveva 65 anni.

Luigi Ablondi

Epidemiologo. Ex direttore generale dell’Ospedale di Crema, poi direttore della clinica delle Ancelle di Cremona. Aveva 66 anni

Benedetto Comotti

Ematologo di Bergamo. Aveva 75 anni.

Ivano Garzena

Odontoiatra di Torino. Aveva 49 anni.

Raffaele Giura

Ex primario del reparto di Pneumologia di Como.

Aveva 80 anni.

Gino Fasoli

Medico di medicina generale già in pensione richiamato per l’emergenza Covid-19. Era di Brescia.

Calogero Giabbarrasi

Medico di medicina genarale di Caltanissetta. Aveva 69 anni.

Franco Galli

Franco Galli era medico di Medicina Genarale a Medole in provincia di Mantova. Aveva 65 anni.

Massimo Borghese

Specialista in Otorinolaringoiatria e Foniatria di Napoli. Aveva 63 anni.

Marco Lera

Odontoiatra di Lucca. Aveva 69 anni.

Santino Forzani

Direttore sanitario di Novara e Medico di Medicina Genarale. Aveva 71 anni.

Antonio Maghernino

Medico di continuità assistenziale di Foggia. Aveva 60 anni.

Flavio Roncoli

Medico pensionato di Bergamo. Aveva 80 anni.

Marino Chiodi

Oculista di Bergamo. Aveva 71 anni.

Carlo Alberto Passera

Medico di medicina generale di Bergamo. Aveva 63 anni.

Francesco De Francesco

Medico ospedaliero originario di Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, ma operativo a Bergamo. Oltre all’amore per la medicina portava avanti anche una grande passione per l’arte e la scultura.

Una sua scultura, la Fontana dei fiumi, è esposta in Piazza Duomo nella sua città natale, di fronte alla Basilica di San Sebastiano. Aveva 82 anni.

Giulio Calvi

Medico di Medicina generale a Bergamo. Aveva 73 anni.

Dino Pesce

Medico internista di Genova. É stato per vent’anni primario del reparto di medicina generale dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Anna Maria Focarete

Consigliere provinciale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) di Lecco e Presidente SIMG e già consigliere dell’Ordine Prov. Medici – Lecco. Aveva 70 anni.

Maurizio Galdiseri

Professore di Medicina Interna all’Università Federico II di Napoli, nonché stimato cardiologo. Era anche vicepresidente della Società europea di Imaging cardiovascolare. Aveva 65 anni.

Gaetano Autore

Medico di base del Vomero, quartiere di Napoli. Aveva 69 anni.

Giulio Titta

Ex-segretario della Fimmg (Federazione dei medici di medicina generale) e consulente dell’Aress. Era di Tprino dove per tutti era il dottore di zona Parella. É deceduto a Cuneo a 73 anni.

Francesco Foltrani

Medico di Medicina Generale di Macerata. Aveva 67 anni.

Bruno Galavotti

Psichiatra e decana dell’Associazione Donne Medico di Bergamo. Aveva 87 anni.

Vincenza Amato

Dirigente medico responsabile U.O.S. Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Bergamo. Aveva 66 anni.

Manfredo Squeri

Già medico ospedaliero, attualmente responsabile del reparto di Medicina nella Casa di Cura Piccole Figlie di Parma convenzionata con SSN di Parma. Manfredo Squeri aveva 76 anni.

Leonardo Marchi

Medico infettivologo e direttore sanitario della Casa di Cura San Camillo di Cremona. Aveva 64 anni.

Ivan Mauri

Medico di medicina generale di Lecco. Aveva 70 anni.

Domenico De Gilio

Medico di medicina generale di Lecco. Aveva 67 anni.

Renzo Granata

Medico di medicina generale di Alessandria. Aveva 69 anni.

Antonio Buonomo

Medico legale di Napoli. Aveva 65 anni.

Mario Calonghi

Odontoiatra di Brescia. Aveva 55 anni.

Vincenzo Leone

Vincenzo Leone era un medico di medicina generale di Bergamo. Aveva 65 anni





Questa lunga lista non vuole certo dimenticare gli altri operatori sanitari, gli infermieri o i soccorritori del 118 anche loro scomparsi in questa lotta impari con il coronavirus.