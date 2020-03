Incidente Lecce, si schianta con l’auto mentre torna dal lavoro: muore 26enne

Tragedia a Lecce, dove una ragazza ha perso la vita in un incidente stradale: mentre tornava dal lavoro si è scontrata contro un muretto.

Sono ancora da accertare le cause del drammatico incidente avvenuto a Lecce: una ragazza di 26 anni che stava tornando dal lavoro in auto si è scontrata contro un muretto. Elisabetta, da quanto si apprende, lavorava in una pizzeria d’asporto e stava facendo ritorno a casa. All’improvviso, però, la sua auto è uscita di strada e la giovanissima è deceduta. Si tratta del secondo incidente mortale che si verifica nella zona di Vernole, vicino a Lecce.





Incidente a Lecce: muore 26enne

Stava percorrendo la Vernole-Castrì la ragazza di 26 anni che rientrava dal lavoro, ma all’improvviso sarebbe uscita di strada. Elisabetta ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Vernole, in provincia di Lecce. La sua auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrata contro un muretto e la giovane sarebbe morta sul colpo.

la Fiat Punto sulla quale viaggiava per rientrare dal lavoro è andata distrutta. L’allarme è scatta in piena notte, non appena un passante si è accorto dell’auto finita fuori strada. Sul posto sono dunque intervenuti i soccorsi di un’ambulanza del 118 insieme ai vigili del fuoco. I rilievi del sinistro, invece, sono affidati ai carabinieri della stazione di Calimera.

Da quanto si apprende dai quotidiani locali, Elisabetta avrebbe dovuto festeggiare il compleanno a poche ore di distanza, ma una tragica fatalità se l’è portata via. Un’altra donna di circa 30 anni era finita fuori strada sullo stesso tratto dove è morta Elisabetta pochi giorni prima: si stava recando sul posto di lavoro.