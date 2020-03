In un video che sta diventando virale su Facebook, una coppia prende calci le porte di una banca a Bari, chiusa per via delle misure restrittive.

Scene che stanno diventando virali sui social quelle riguardanti una coppia urla e prende calci le porte di una banca a Bari, chiusa per via delle misure restrittive imposte dal governo. Ci pensa un passante ad aiutarli, offrendo 100 euro.



Bari, coppia urla contro banca

Le misure restrittive imposte dal governo in tema coronavirus stanno creando innumerevoli disagi a livello economico sulle famiglie. A Bari una coppia di piccoli commercianti, in grave difficoltà vista la chiusura delle attività, si è sfogata contro la banca, trovandola chiusa al momento di prelevare la pensione accreditata.

Questa coppia ha iniziato a prendere a calci i cancelli della banca, urlando con disperazione: “Siamo senza soldi ,come dobbiamo fare. Fate schifo. Lo Stato fa schifo. Come dobbiamo fare?”.

Buon samaritano

Il video è diventato subito virale su Facebook, e nel filmato poin si vede giungere sul posto la polizia, con lo scopo di calmare le acque.

Sul posto arriva anche il direttore della banca, ma a risolvere la situazione non sono le autorità, bensì un passante che in virtù della sua generosità decide di offrire alla coppia 100 euro. «Dare quei soldi è stato un gesto normale, l’avrebbe fatto chiunque», ha detto il buon samaritano, intervistato alle Iene.

La coppia in fondo chiedeva solo soldi in anticipo per mangiare, vista la loro condizione: «Come facciamo a vivere? Non abbiamo più niente in casa, vi prego venite a vedere, nella mia cucina non abbiamo più neanche la farina, mia madre è un mese che non prende più le medicine, vogliamo solo 50 euro, vogliamo solo mangiare”.