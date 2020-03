La guarigione congiunta di una coppia di anziani che ora è finalmente tornata a stare insieme

Una coppa di anziani è tornata di nuovo insieme dopo la guarigione dal coronavirus. É questa la storia di Carlo Locatelli e sua moglie Annamaria Panza, rispettivamente di 91 e 71 anni, insieme da 43 anni ed entrambi risultati positivi al Covid-19 qualche tempo fa e per questo entrambi ricoverati in un ospedale del bergamasco. Come riferito dall’Ansa, i due sarebbero stati ricoverati nello stesso reparto ma in stanze separate. “Eravamo io in una stanza e lui nell’altra – ha detto la signora Annamaria – lo sentivo respirare ma non potevo vederlo”.

Coppia di anziani insieme dopo la guarigione

La coppia è stata lontana per quasi una settimana, ma ora è tornata di nuovo insieme. Entrambi sono stati infatti trasferiti nella stessa camera del Winter Garden Hotel di Grassobbio, che accoglie gli ex pazienti ospedalieri del territorio guariti da Covid-19 per completare i 14 giorni di isolamento con l’assistenza medica e sanitaria degli Operatori Sanitari Associati (OSA).

Stanno bene e se i tamponi risulteranno negativi, tra qualche giorno i due coniugi potranno tornare a casa e riprendere la propria vita di sempre.

Il racconto della coppia di anziani della malattia

La coppia ha anche raccontato della propria esperienza con il coronavirus spiegando come, ancora adesso, non riescano a capire come possano essersi contagiati: “Facciamo una vita ritirata – ha detto Annamaria – non capiamo come abbiamo fatto a contrarre questa malattia. Pensavamo a un’influenza, non sapevamo di avere questo male siamo stati a casa dieci giorni ma poi non si riusciva proprio a stare in piedi”. Poi il ricovero in un reparto dell’ospedale di San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo: “Sapevo che era lì vicino e per me era abbastanza – ha raccontato Annamaria – ma pensavo che non avrei voluto andare via senza di lui.

Anche se ha vent’anni più di me, non vedrei la mia vita senza. Se si deve guarire, si guarisce insieme, se invece dobbiamo andare, allora andremo insieme”.