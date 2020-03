Donna incinta positiva al coronavirus scappa dall'ospedale con il marito, ora rischiano il carcere

Una donna incinta di 33 anni è scappata dall’ospedale di Mondovì dopo che è stata dichiarata positiva al coronavirus. La ragazza, di origini nigeriane, è stata aiutata nella fuga dal marito, ed ora entrambi rischiano la denuncia per delitto colposo contro la salute pubblica.

Donna incinta positiva scappa dall’ospedale

Dopo il riscontro delle positività al coronavirus, alla donna incinta era stato chiesto di attendere una notte in ospedale per tenere sotto controllo la situazione visto anche se si trova in stato interessante, ma la coppia ha deciso di allontanarsi e far perdere le proprie tracce per alcune ore. Subito sono partite le ricerche da parte delle forze dell’ordine per evitare che il contagio dalla donna si diffondesse anche ad altre persone. La coppia, forse resasi conto della gravità del loro superficiale atteggiamento, si è presentata in ospedale di Cuneo la mattina successiva, dove la donna ha acconsentito al ricovero.

La denuncia per delitto colposo

Il marito della donna incinta, ha rifiutato il tampone ed è andato via, ma, per fortuna, gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in piazzale della Libertà, vicino alla stazione ferroviaria e, dopo un’accesa discussione, lo hanno convinto ad andare in ospedale per il controllo.

Ora l’accusa per la coppia è molto alta. Il marito rischia di essere denunciato come complice, mentre alla donna potrebbe essere accusata di delitto colposo e dunque rischiare diversi anni di carcere subito dopo la nascita del bambino che porta in grembo.