Il bilancio dei contagi di coronavirus in Lombardia di sabato 28 marzo 2020 mostra una diminuzione dei nuovi infetti rispetto ai giorni precedenti.

In attesa dei dati ufficiali della Regione, Reuters ha fornito i numeri relativi a nuovi casi di coronavirus e decessi in Lombardia aggiornati a sabato 28 marzo 2020. I contagi registrati in più rispetto al giorno precedente sono 2.117 (per un totale di 39.415) mentre le nuove vittime ammontano a 542 (in tutto sono 5.944).

Coronavirus in Lombardia: il bilancio del 28 marzo

Si tratta della giornata che ha contato più morti sul territorio regionale da quando ha avuto inizio l’epidemia. Venerdì 27 infatti i nuovi decessi erano pari a 541 mentre i nuovi casi diagnosticati positivi 2.409. Su quest’ultimo fronte si registra quindi una flessione rispetto al trend delle scorse giornate in cui i numeri erano superiori a 2.400. Con queste cifre l’Italia rimane il secondo stato al mondo per contagi sopra la Cina e sotto gli Stati Uniti che nelle ultime ore hanno avuto un boom di nuove positività.

Nessuna parola è ancora giunta dal Presidente Fontana che, nel giorno del suo compleanno, si è limitato a ringraziare chiunque sia in prima linea a fronteggiare l’emergenza.

“Lavoriamo ogni giorno incessantemente per frenare questo tsunami che ha travolto la nostra regione e ci fermeremo solo quando l’obiettivo sarà raggiunto“, ha assicurato.

Ha infine sottolineato la grande coesione e il grande impegno senza pari che caratterizzano gli abitanti della sua terra dicendosi orgogliosi di loro. “Grazie Lombardia. Teniamo duro“, ha concluso.