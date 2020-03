Un nuvola avrebbe preso la forma della Madonna in piazza San Pietro durante la benedizione Urbi et Orbi.

Nella serata di venerdì 27 Marzo 2020 Papa Francesco ha tenuto la benedizione Urbi et Orbi sul sagrato della Basilica di San Pietro, sotto la pioggia, in una piazza drammaticamente deserta. Un ricordo che rimarrà nelle menti di tutti per moltissimo tempo. “Non lasciarci in balia della tempesta”, è il grido del Papa amplificato da un silenzio assordante.



Il pontefice, attraverso la benedizione, solitamente impartita a Pasqua e a Natale, ha voluto chiedere l’indulgenza plenaria e pregare contro la pandemia da coronavirus che sta facendo tremare tutto il mondo. Un momento unico, in cui si è fatta la Storia, arricchito da una suggestione: nel cielo sarebbe apparsa la Madonna.





La Madonna appare in piazza San Pietro

Sui social si sta rapidamente diffondendo il video in cui una nuvola e una luce aleggiano su San Pietro proprio durante la benedizione del Papa. “Perchè avete paura? Non avete fede?”, dice il pontefice.

In quel momento, una luce immobile a poco a poco sembra prendere la forma della Vergine Maria. La vista di quell’imamgine ha riacceso la speranza di chi crede. Semplice suggestione o pareidolia, non ha importanza. Il fatto ha evidenziato il bisogno di credere in qualcosa capace di donare speranza e vita per superare questo momento pieno di angoscia.

Lo scorso 12 Marzo la Santa Sede aveva donato 100mila euro alla Caritas Italiana per dare un concreto aiuto alla lotta contro il coronavirus. Papa Francesco, prima di effettuare la benedizione, aveva fatto un’altra donazione per aiutare gli ospedali italiani impegnati nella lotta contro il coronavirus. Si tratta di 30 respiratori che verranno donati a strutture ospedaliere selezionate appositamente tra quelle più bisognose di aiuti nel fronteggiare la pandemia di Covid-19.