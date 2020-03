Coronavirus, direttrice di banca trovata morta in casa dal fratello

A causa del Coronavirus una direttrice di banca a Manerbio, in provincia di Brescia, è stata trovata senza vita dal fratello nella sua casa.

L’emergenza Coronavirus sta gravemente colpendo il nostro Paese: Bergamo e Brescia sono due delle città più colpite dall’emergenza sanitaria che sta piegando il mondo intero. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha sottolineato il calo di accessi al pronto soccorso nella provincia Bresciana. I numeri, tuttavia, restano alti e allarmanti. Nella giornata di sabato 28 marzo i contagi sono saliti a 7.652. 1.173 i deceduti, con 59 nuovi morti. La curva epidemica, come anticipato nelle ultime conferenze stampa di Gallera e Fontana, ha subito un rallentamento, ma i dati non sono ancora rassicuranti. Ha colpito la triste notizia di una direttrice di banca a Manerbio, in provincia di Brescia, trovata morta nella sua casa.

Da diverso tempo non rispondeva al telefono e così il fratello si è allarmato. Da alcuni giorni, infatti, la donna era in isolamento nel suo appartamento a causa di febbre e tosse.



Coronavirus, morta direttrice di banca di Brescia

Febbre e tosse l’avevano costretta a chiudersi in casa in autoisolamento. La situazione sembra sotto controllo, ma il quadro clinico probabilmente era peggiorato nelle ultime ore. È morta così Valeria Circo, 41 anni, direttrice della filiale della Bnl-Gruppo Paribas di via Cremona, a Manerbio.

Non rispondendo al telefono, il fratello ha preferito andare a trovarla a casa, a Castelverde, nel Cremonese. Così nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, suo fratello ha trovato la quarantunenne ormai priva di vita.





Molti i messaggi di cordoglio. “Ciao dolcissima Valery ricorderemo sempre il tuo bellissimo sorriso”, scrive qualche amico su Facebook.