Esce dal comune per risparmiare, multato un uomo di Mantova per inosservanza dei decreti per il coronavirus

A Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova, un uomo è uscito dal proprio comune di residenza per andare in un supermercato più economico, ma è stato fermato dai carabinieri e multato per inosservanza dei decreti e delle ordinanze per limitare la diffusione del coronavirus. La voglia di risparmiare ha prevalso sulla paura del contagio e soprattutto sul senso civico di impedire la circolazione del virus. Una scelta irresponsabile, soprattutto in un territorio fortemente colpito dall’emergenza sanitaria come la Lombardia.

Esce dal comune per andare al supermercato economico

Nel rispetto delle normative vigenti, il contravventore è stato sanzionato e l’importo della multa potrà variare da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3000 euro. Ricordiamo inoltre che per limitare il diffondersi dell’epidemia sono stati limitati gli spostamenti dei soggetti su tutto il territorio nazionale, permettendo ai soggetti di muoversi per ragioni lavorative, comprovate esigenze e motivi di salute.

Tra le esigenze rientra senza dubbio fare la spesa, ma in questo, come in tutti gli altri casi, è necessario utilizzare quanto mai il buon senso e recarsi nei supermercati più prossimi alla propria abitazione. Attenzione poi, oltre ai decreti governativi, a quanto stabilito dalle ordinanze regionali e cittadine. In molte regioni d’Italia le regole sugli spostamenti sono state fortemente inasprite da parte dei governatori e dai sindaci in base al numero di casi positivi al Covid-19 rilevati sul territorio. É bene dunque sempre consultare il sito della propria regione e le fonti istituzionali per tutte le informazioni in merito. In chiusura ricordiamo anche l’importanza di portare sempre con se il modulo di autocertificazione durante gli spostamenti.