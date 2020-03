Il medico in pausa suona il pianoforte: il video virale sui social.

Un medico si prende una pausa dalla lotta al coronavirus, si siede al pianoforte e inizia a suonare. È quanto ripreso da un video, diventato virale sui social nella giornata di domenica 29 marzo. Il dottore dell’Ospedale Circolo di Varese ha deciso di staccare un po’ la spina, e probabilmente stemperare la tensione, suonando lo strumento.

Coronavirus, il video del medico al pianoforte

Il medico ha eseguito al piano un brano dei Queen, Don’t stop me now. Poi, ha proseguito esibendosi in Crazy little thing called love. Il protagonista del video, rimbalzato subito su tutti i social, è Christian Mongiardi, un giovane ecografista. Mongiardi era in pausa con i suoi colleghi, voleva soltanto pranzare. Eppure, il pianoforte l’ha chiamato e si è seduto accanto allo strumento, indossando la mascherina di protezione.

I suoi colleghi e amici l’hanno ripreso nel corso dell’esibizione.

Mongiardi appare timido a fine video: forse non voleva essere immortalato in quel momento. Sicuramente non desiderava che la sua esibizione diventasse virale. Eppure, il video è stato un successo sui social e il medico pianista ha toccato il cuore di molti. L’ecografista, inizialmente contrariato, ha quindi cambiato idea.

Il suo primario Francesco Dentali lo ha convinto: “Gli ho detto che era una cosa bella e avrebbe dato morale a tutti noi e a tutte le persone che hanno parenti e amici ricoverati per il Covid-19 in questo periodo difficile”. Il video dell’esibizione è stato condiviso sui social anche dall’Asst dei Sette Laghi, accompagnato dall’hashtag #nonfermiamoci. Un invito a non smettere di emozionarsi anche in un periodo di crisi come questo.