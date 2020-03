Un 54enne si è suicidato in provincia di Padova dopo aver scoperto di essere stato contagiato.

Un uomo di 54, residente in provincia di Padova, ha scelto il suicidio dopo aver scoperto la sua positività al coronavirus. È successo a Villaguattera di Rubano, una piccola frazione nel padovano. L’uomo si è tolto la vita nella mattinata di sabato 28 marzo, ma la notizia è stata resa pubblica solo domenica 29.



Coronavirus, suicidio in provincia di Padova

Il 54enne aveva da poco scoperto di essere stato contagiato dal covid-19. Per tale motivo, ha deciso per l’estremo gesto: si è soffocato con un sacchetto di cellophane in testa. Un gesto scioccante, che ha gettato l’intera comunità nello sgomento e nella tristezza. Prima di morire, l’uomo ha scritto un bigliettino: “Chiamate il 118, non entrate perché è contaminato”. L’ha lasciato fuori dalla porta, un monito per preservare la salute dei suoi concittadini.

I suoi vicini di casa, tra cui lo stesso fratello, hanno dato l’allarme.

La polizia è entrata in casa utilizzando tutte le protezioni sanitarie del caso e ha fatto la triste scoperta. Sul tragico episodio è intervenuta anche la sindaca di Rubano, Sabrina Doni. “Sono affranta, mi dispiace che come comunità non riusciamo a intercettare queste profonde sofferenze“, ha rivelato la donna.

Un avvenimento drammatico e purtroppo non isolato. Nella giornata di domenica 29 marzo, infatti, è giunta anche la notizia del suicidio del Ministro Thomas Schäfer, amministratore delle finanze dell’Assia. Schäfer aveva definito il coronavirus “la sfida del secolo” ed era apparso visibilmente turbato in parlamento. Il suo cadavere è stato ritrovato accanto ai binari di un treno nei pressi di Hocheim. Secondo il governatore Volker Bouffier, è stata la preoccupazione crescente per il coronavirus a gettarlo nella disperazione.