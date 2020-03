Ospedale Fiera a Milano, Fontana: “Qualcosa di davvero grande”

Il governatore lombardo, Attilio Fontana, ha effettuato un sopralluogo presso il nuovo ospedale in fase di allestimento presso la Fiera di Milano

Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha effettuato un sopralluogo presso il nuovo ospedale in fase di allestimento presso la Fiera di Milano. L’inaugurazione dovrebbe avvenire la prossima settimana e il governatore ha espresso il proprio parere in merito attraverso un post su Facebook.



Attraverso un post su Facebook, il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha mostrato alcuni scatti del suo sopralluogo presso il nuovo ospedale in fase di allestimento presso la Fiera di Milano.



A tal proposito ha scritto: “Ghe sem! (“Ci siamo” in dialetto milanese). Qualcosa di davvero grande. È la prova che le cose si possono fare e che la Lombardia non si ferma davanti a niente. Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto e stanno lavorando per raggiungere un risultato straordinario.

#ForzaLombardia #FieraMilano”. I lavori nei due ex padiglioni della Fiera di Milano stanno proseguendo su tre turni, 24 ore su 24, con circa 250 lavoratori. L’inaugurazione, come annunciato nei giorni scorsi dallo stesso Fontana, è prevista per l’inizio della prossima settimana.





Nel frattempo, ricordiamo, in base a quanto emerge dai dati odierni riportati dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, la provincia di Milano registra una crescita superiore nel numero di contagi rispetto alle altre: più 546 (ieri 314) con un totale di 8329 casi, superiore al totale della provincia di Brescia. A Milano città si registra un incremento pari a 247 casi, ieri erano 150, per un totale di 3406.