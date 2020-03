Una scossa di terremoto tra i 3,1 e i 3,6 gradi della scala Richter è stata registrata in provincia di Torino nella mattinata del 29 marzo.

Allarme in provincia d Torino per una scossa di terremoto registrata poco dopo le ore 9 del mattino di domenica 29 marzo. Le rilevazioni dell’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia hanno calcolato una magnitudo di3,4 gradi della scala Richter, mentre l’ipocentro del sisma è stato stimato essere a circa 21 chilometri di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita da numerose persone anche se per il momento non sembra aver provocato danni o feriti.

Terremoto in provincia di Torino



Stando ai dati dell’Ingv l’epicentro della scossa è circa 6 chilometri a sud del comune di Coazze, piccolo centro ai piedi della Alpi. Il terremoto è avvenuto a una trentina di chilometri dal capoluogo piemontese ma l’intensità è stata tale da essere nettamente avvertito da migliaia di persone, molte delle quali ancora a letto che si sono svegliate proprio per la scossa.