Il rischio di contagio del coronavrus in casa è molto più concreto di quanto sembrava all'inizio: l'allarme degli esperti.

Secondo gli esperti il rischio di contrarre il coronavirus e diffondere il contagio in casa, luogo ritenuto sicuro tanto da esserne vietata l’uscita se non per necessità, è molto alto. Un asintomatico che ha contratto il virus prima delle misure di contenimento può infatti infettare l’intera famiglia.