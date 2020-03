Salgono a 10 i pazienti guariti con una cura combinata di più farmaci all'ospedale Garibaldi di Catania.

All’ospedale di alta specializzazione Garibaldi di Catania sarebbero 10 i pazienti guariti dal coronavirus con l’ausilio di una cura combinata di più medicinali. Nella conta dei guariti in quella struttura ospedaliera con questo speciale cocktail di farmaci aggiunge oggi, lunedì 30 marzo, due uomini di 58 e 62 anni agli otto che erano già stati registrati.

Cura combinata contro il coronavirus

I dieci pazienti sarebbero stati tutti trattati con la terapia combinata di idrossiclorichina, lopinar e azitromicina. Si tratta rispettivamente di un farmaco antimalarico utilizzato anche per l’artrite reumatoide, di un medicinale ad attività antiretrovirale e un antibiotico appartenente alla famiglia dei macrolidi. L’unione di queste medicine, già presenti sul mercato e dunque potenzialmente già utilizzabili su larga scala se la cura procedura venisse considerato attendibile dagli organi predisposti, avrebbe bloccato con efficacia la replicazione del Covid-19.

L’azienda ospedaliera sottolinea che: “le guarigioni registrate al Garibaldi lasciano ben sperare sul buon decorso della malattia anche per gli altri ricoverati sottoposti attualmente allo stesso trattamento farmaceutico” e che “continua intanto, per i casi più complessi, la sperimentazione del Tolicizumab”.





La speranza in attesa del vaccino

Una speranza dunque per i pazienti positivi al coronavirus e per i medici che potrebbero avere uno strumento in più per combattere il virus che sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario italiano e non solo.

Trovare un modo efficace di contrasto, seppur temporaneo, al coronavirus permetterebbe di ridurre il numero delle morti in attesa della scoperta di un vaccino che richiederà diverso tempo.