I numeri relativi a morti e nuovi casi di coronavirus presenti in Lombardia lunedì 30 marzo 2020 vedono una diminuzione dei contagi.

Come di consueto Reuters ha anticipato i dati relativi ai casi di coronavirus presenti in Lombardia aggiornati a lunedì 30 marzo 2020. Rispetto alla giornata precedente ci sono state 1.154 persone diagnosticate positive in più e 458 decessi. Il totale dei contagi sale quindi a 42.161 e quello delle vittime a 6.818.

Coronavirus in Lombardia: il bilancio del 30 marzo

Rispetto alla giornata precedente si registra una netta diminuzione dell’incremento dei contagi che da 1.592 è sceso a 1.154. Si resta in attesa del solito punto stampa dell’assessore Gallera per capire se ciò è dovuto ad un minor numero di tamponi effettuato o da un effettivo miglioramento che potrebbe lentamente condurre a quel 22 aprile che gli esperti dell’Eief hanno stimato come giorno dell’azzeramento dei contagi.

Il numero delle vittime è invece aumentato passando dalle 416 di domenica 29 marzo alle 458 di lunedì.

Il trend rimane comunque in discesa rispetto ai giorni ancora precedenti dove si era arrivati a contare anche più di 500 decessi. La cifra più alta era stata registrata sabato 28 marzo con 542 morti.

Intanto proseguono a Milano i lavori per il completamento dell’ospedale in Fiera visitato proprio in giornata da Gallera. Entro la fine della settimana saranno subito disponibili 56 posti letto in terapia intensiva. “Questa è la Lombardia che costruisce speranza e io sono orgoglioso di chi ci ha dato una mano a costruire tutto questo. E anche di chi, come il presidente Attilio Fontana per primo ha voluto gettare il cuore oltre l’ostacolo“.