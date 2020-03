Coronavirus, la storia di Rim: “Per tua mamma non c’è posto in terapia intensiva”

La mamma di Rim è una donna disabile, affetta da sclerosi multipla e con una polmonite da coronavirus: merita di ricevere le cure necessarie.

Rim Rouag racconta la storia drammatica di sua mamma, una donna disabile, affetta dalla sclerosi multipla e con una polmonite da Covid-19. Non appena le condizioni della mamma si sono aggravate, la signora è stata ricoverata immediatamente all’ospedale di Piacenza e da quel momento la figlia non l’ha più vista. “Quando la sua situazione si è aggravata – ha raccontato Rim -, un medico mi ha detto che, se fosse stata necessaria la Terapia intensiva, avrebbe lasciato il posto a un paziente perfettamente sano”.

Purtroppo il coronavirus ha messo in ginocchio le strutture sanitarie e non è la prima volta che i medici sono costretti a scegliere chi salvare. proprio a Piacenza, come ha raccontato Rim, sua madre verrebbe lasciata morire per salvare una persona che avrebbe più possibilità di sconfiggere il coronavirus.

Coronavirus, una mamma disabile

Ha 19 anni la ragazza che racconta questa storia.

Rim Rouag ha una mamma di 54 anni affetta da sclerosi multipla disabile costretta sulla sedia a rotelle e con una polmonite da coronavirus. Purtroppo, sin dall’inizio dell’epidemia la figlia ha temuto per la sua salute. All’aggravarsi delle condizioni della 54enne si è reso necessario il ricovero all’ospedale di Piacenza, dove a causa del coronavirus, la donna è stata attaccata a un casco che le permette di respirare. “Io continuo a mandarle messaggi su WhatsApp – ha detto Rim -, registrazioni audio, faccio partire la videochiamata… Ma lei non riesce a rispondermi”.

“All’inizio i medici ci hanno rassicurati – ha raccontato la giovane a Fanpage –. Poi quando la situazione è un po’ peggiorata uno di loro ci ha detto che, se ci fosse stato bisogno di intubarla, forse non l’avrebbero fatto. Sia perché nelle condizioni di mia madre non sarebbe consigliabile, sia perché avrebbero preferito dare spazio a una persona perfettamente in salute”.

Di fronte a queste dichiarazioni, “la tua parte razionale capisce”. “E poi c’è un’altra parte che si arrabbia: non solo perché è tua madre, ma pure perché che significa? Che a una persona disabile non deve essere data la speranza di sopravvivere?“.





La situazione si è aggravata quando la febbre ha superato i 39 gradi e la donna è stata costretta al ricovero in ospedale. “Ci hanno detto di tenerci pronti – ha continuato Rim -, che sarebbe stato possibile ricevere un’altra telefonata anche la notte stessa”. Era lunedì sera. “Ho visto mio padre crollare, e lui è sempre stato quello che mi dava coraggio”. Nonostante le condizoni della donna rimangano stabili, “la febbre, comunque, non è salita ancora – ha confessato Rim -. Un po’ di luce c’è, noi ci attacchiamo a quella“.