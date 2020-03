A Montichiari, in provincia di Brescia, è stato ricoverato un ragazzino di 12 anni che avrebbe contratto il coronavirus: le sue condizioni.

Una notizia che porta gioia alla città di Brescia, duramente colpita dal coronavirus: un ragazzino di 12 anni ricoverato in ospedale a Montichari sta migliorando e potrebbe guarire. Il sindaco del paese, Marco Togni, ha parlato anche di lui nel consueto bollettino giornaliero su Facebook. Montichiari è la terza città del bresciano per numero di contagi.

Coronavirus Montichiari, ricoverato un ragazzino

“È un bollettino di guerra e i dati temo siano in realtà sottostimati”. Inizia così il messaggio su Facebook del sindaco di Montichiari, che riferisce ai cittadini la situazione sul coronavirus. Sono 170 i casi totali confermati (dato aggiornato domenica 29 marzo) dal primo cittadino, 6 i più rispetto al giorno precedente. In una delle città maggiormente segnate dalla malattia, però, arriva una piccola speranza: un ragazzino di 12 anni ricoverato in ospedale è in miglioramento e potrebbe guarire.

“Oggi un dato mi ha scosso molto – ha scritto infatti Togni -, la persona più giovane ha solo 12 anni”.

Ma proprio la madre del giovanissimo avrebbe scritto al sindaco per rassicurarlo: il ragazzo “sta bene, non ha più febbre e i polmoni sono a posto“. E ancora: “Speriamo di tornare a casa e sconfiggere questo incubo – confessa la mamma -. Noi non molliamo. Io sono con lui non ho sintomi, speriamo di resistere”. Infine, conclude: “A casa per ora tutto bene. Incrociamo le dita”. Il fratello del 12enne e il marito sono in attesa del rientro del giovanissimo, con la speranza che possa superare qualsiasi ostacolo.