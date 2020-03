Multato per violazione delle norme contro il coronavirus, andava al supermercato solo per comprare vino

Un uomo di Vigliano, nel Biellese, è stato multato per la violazione delle norme previste dai decreti che limitano gli spostamenti durante l’emergenza coronavirus perchè al supermercato aveva comprato solo bottiglie di vino. L’articolo, per quanto acquistabile, non corrisponde ad un bene di prima necessità e dunque uscire appositamente per comprarlo non corrisponderebbe ad una comprovata necessità di spostamento da casa. L’uomo è stato fermato mentre era in bicicletta e il contenuto delle sue buste della spesa non ha convinto le forze dell’ordine che hanno provveduto a multarlo per 102,50 euro.

Compra solo vino al supermercato: multato

I carabinieri avrebbero ritenuto oltretutto molto pericolosa la scelta dell’uomo di muoversi in bicicletta con ben tre bottiglie di vino in vetro in una busta di plastica, un eventuale incidente avrebbe potuto costituire un aumento del numero di pazienti al pronto soccorso.

Una situazione che oggi gli ospedali italiani non possono di certo permettersi.

Spostamenti per lavoro, necessità e salute

Ricordiamo inoltre che in base a quanto stabilito dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri durante questo periodo di quarantena per l’emergenza sanitaria da coronavirus non è consentita la libera circolazione dei cittadini se non per comprovati motivi di necessità, ragioni lavorative e di salute. É consentito, in alcune regione, fare delle brevi passeggiate per stemperare la tensione facendo però attenzione sempre a non allontanarsi troppo dalla propria abitazione. Ogni spostamento dovrà essere dichiarato dal cittadino attraverso l’apposito modulo dell’autocertificazione scaricabile dal sito del Ministero della Salute e del governo.