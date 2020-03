Una bambina di 5 anni è morta a Palermo: avrebbe presentato una grave polmonite e perciò è stato effettuato il tampone per coronavirus.

Una bambina di 5 anni è morta all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo per una grave polmonite: sulla piccola è stato effettuato il tampone per coronavirus. Nata a Caltanissetta, la bimba era arrivata al pronto soccorso nella giornata di domenica 29 marzo con dolori all’anca e fatica nella respirazione. Inoltre, pochi giorni prima aveva anche avuto alcune linee di febbre. Una Tac ha evidenziato la presenza di una polmonite molto grave, per la quale è stata trasferita in ospedale con l’ambulanza. All’arrivo, però, è deceduta. Si attende l’esito del tampone.

Tutto è cominciato con la febbre, accusata qualche giorno prima. In seguito sono iniziati forti dolori all’anca e la bimba ha avvertito gravi difficoltà respiratorie. Una volta accompagnata dai genitori, di origini marocchine, in ospedale, è stata sottoposta alla Tac nella serata di domenica 29 marzo. I medici hanno descritto una grave polmonite e hanno disposto il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Palermo.

All’arrivo, le condizioni della piccola sono ulteriormente peggiorate e nulla è stato possibile per salvarla. I medici attendono l’esito del tampone per verificare se la bambina avesse o meno contratto il Covid-19. Non si esclude, comunque, una morte a causa della tubercolosi. Tutta la città è scossa dalla perdita di una bimba così giovane: la vittima di coronavirus più giovane attualmente è un bimbo di un anno.